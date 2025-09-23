Haberler

Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile Yollarını Ayrıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Şanlı'ya yaptığı katkılar için teşekkür etti.

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır. Sertaç Şanlı'ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanan baba, tutuklandı

O baba için karar! Neyse ki yaptığı rezillik yanına kar kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.