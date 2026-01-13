Haberler

Sarunas Jasikevicius, 3 yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme uzattı. Kulüp, Jasikevicius'un tarihi başarılarındaki katkısını vurguladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz." denildi.

Sarunas Jasikevicius, 14 Aralık 2023 tarihinde Fenerbahçe Beko'nun başına getirilmişti.

