Euroleague: Fenerbahçe: 69 Real Madrid: 74

Fenerbahçe Beko, Euroleague 37. hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Maçın sonunda milli sporcuların performansı yeterli olmadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe: Metecan Birsen, Baldwin 10, Melli 15, Tucker 11, Boston Jr. 21, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Silva 2, Colson, Birch 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Real Madrid: Lyles 12, Abalde 3, Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Tavares 12, Llull 1, Feliz 2

Başantrenör: Sergio Scariolo

1. Periyot: 21-19

Devre: 34-40

3. Periyot: 58-54 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu