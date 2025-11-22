Haberler

Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Deplasmanda Yenerek 7. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Deplasmanda Yenerek 7. Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12. haftasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 mağlup ederek 7. galibiyetini elde etti. Partizan ise 8. kez mağlup oldu.

SALON: Belgrade Arena

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Emilio Perez, Amit Balak

PARTIZAN: Milton 13, Washington 11, Pokusevski 2, Brown 27, Bonga 8, Fernando 8, Jones 18, Calathes, Muurinen, Osetkowski, Bosnjakovic

FENERBAHÇE BEKO: Bacot Jr 3, Baldwin IV 15, Melli 11, Horton-Tucker 6, Boston Jr 4, Biberovic 14, Jantunen 19, Hall 9, Colson 12, Birch 6

1'İNCİ PERİYOT: 11-24

DEVRE: 39-56

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-75

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 12'nci haftasında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 7'nci galibiyeti aldı. Partizan ise 8'inci kez parkeden yenik ayrıldı.

