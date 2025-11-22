Haberler

Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Deplasmanda Mağlup Etti

Güncelleme:
Basketbol Avrupa Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Mikael Jantunen'ın 19 sayısı galibiyette etkili oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yendi.

Belgrad Arena'da oynanan karşılaşmaya 14-0'lık seriyle etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-11 önde bitirdi.

İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle şut atan Mikael Jantunen ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, devre arasına 56-39 üstün gitti.

Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın skorer performansıyla farkı düşürse de sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 75-68 önde giren taraf oldu.

Son periyotta farkı tekrar açan Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.

Jantunen, 19 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Brown'ın 27 sayısı, yenilgiyi önleyemedi.

Sarı-lacivertli takım, üst üste 4. olmak üzere 7. galibiyetini aldı. Partizan ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
