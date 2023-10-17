Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta karşılaşmasında Panathinaikos'u 83-69 mağlup ederek galibiyetini elde etti. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ise maç sonrası yaptığı açıklamada takımının hatalarını ve mücadelesini değerlendirdi.

Ergin Ataman : Savaştık ama skoru değiştiremedik

Sezer AFŞAR-Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, (DHA)- Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, '20 sayı geriye düştükten sonra geri gelmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. 4'üncü periyotta kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Savaştık ama deplasman maçında Fenerbahçe'ye karşı bu skoru değiştiremedik' dedi.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta karşılaşmasında Yunan ekibi Panathinaikos'u sahasında 83-69 mağlup ederek 2'nci galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya çok fazla hatayla başladıklarını kendi oyunlarını sergileyemediklerini belirten Ataman, 'Çok fazla hata ve top kaybıyla maça başladık. Bu kayıplardan sonra rakibimize çok fazla boş atış ve hızlı hücum sayısı verdik. İlk çeyrekte kendi oyunumuzu oynamaktan korktuk. 20 sayı geriye düştükten sonra geri gelmeye çalıştık. Elimizden geleni yaptık. 4'üncü periyotta kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Savaştık ama deplasman maçında Fenerbahçe'ye karşı bu skoru değiştiremedik' diye konuştu.