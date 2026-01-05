Fenerbahçe Beko yarın Olympiakos'u konuk edecek

Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.25'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Yunan ekibi ise, 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Baskonia'yı 108-93 yenerken, Olympiakos da bir başka Yunan takımı Panathinaikos AKTOR'u 87-82 mağlup etti.