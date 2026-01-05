Haberler

Fenerbahçe Beko yarın Olympiakos'u konuk edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, 12 galibiyetle 3. sırada, Olympiakos ise 11 galibiyetle 7. sırada yer alıyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.25'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 18 maçta 12 galibiyet elde ederken, 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

Bir maçı eksik Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. sırada bulunuyor.

Ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Yunan ekibi ise, 7. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Baskonia'yı 108-93 yenerken, Olympiakos da bir başka Yunan takımı Panathinaikos AKTOR'u 87-82 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Atletico Madrid'e büyük şok! Sörloth da yetmedi

Atletico Madrid'e büyük şok!
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi

Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü