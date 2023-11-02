Fenerbahçe Beko, Olympiacos'u mağlup etti

Dimitris Itoudis: Bir planımız vardı ve bunu ofansif anlamda çok iyi uyguladık

'Pierre'in durumunu şu anda bilmiyorum'

Georgios Bartzokas: Kazanmak için şansımız oldu

Sezer AFŞAR - Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiacos karşısında ilk yarı ofansif anlamda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını ve derin kadrolarının avantajını kullandıklarını belirtti.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 6'ncı hafta karşılaşmasında Yunanistan ekibi Olympiacos'u sahasında 79-77 mağlup ederek 5'inci galibiyetini elde etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis ve Olympiacos Başantrenörü Georgios Bartzokas açıklamalarda bulundu.

Takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Dimitris Itoudis, 'Maça çok ciddi başladık. Bir planımız vardı ve bunu ofansif anlamda çok iyi uyguladık. İlk 8 dakikada Pierre 14 sayı üretti ve sonra sakatlandı. Nigel Hayes-Davis 40 dakika oynadı. Sonrasında Olympiacos'un oyun kurucular ile uzunlar arasında kurduğu bağlantıyı kesmeye çalıştık. Üçüncü çeyrekte hücumumuz kötüydü. Canaan iyi bir oyun ortaya koydu. Bir şekilde geri döndüler. Yam sakatlıktan döndü ve varlığını gösterdi. Motley varlığını gösterdi. Sertaç oynamasa bile takım arkadaşlarıyla çok iyi bir iletişim kurdu. Derin kadro olmanın anlamı bu. Son topu savunmayı başardık. Taraftarın çok güzel desteği vardı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten galibiyette büyük rol oynadılar. Her zaman hangi spor dalı olursa olsun birlikte olmak zorundayız' diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda sakatlanarak oyuna devam edemeyen Dyshawn Pierre'in durumuyla ilgili gelen bir soruya ise tecrübeli başantrenör, 'Şu anda durumunu bilmiyorum. Ciddi olup olmadığını doktorların muayenesinden sonra öğreneceğiz' ifadelerini kullandı.

Hakemlerin performansı hakkında konuşmak istemediğini belirten Itoudis, hakemlere güvendiğini de sözlerine ekledi.

'SORUN OLMAYAN BİR YERDE SORUN OLDUĞUNU HAYAL ETMEYİN'

Sertaç Şanlı'nın EuroLeague'de bu sezon bazı maçlarda oynamaması üzerine gelen bir soruya ise Yunan başantrenör, 'Papagiannis daha iyiydi. Sertaç da onu destekledi. Takım birliğinde bu çok önemli. Yarın Sertaç daha iyi oynar ve Papagiannis oturur. Önemli olan hepsinin sağlıklı olması. Sorun olmayan bir yerde sorun olduğunu hayal etmeyin' diyerek sözlerini noktaladı.

GEORGIOS BARTZOKAS: KAZANMAK İÇİN ŞANSIMIZ OLDU

İlk yarıda kötü bir performans sergilediklerini ancak ikinci yarıda maça geri döndüklerini belirten Olympiacos Başantrenörü Georgios Bartzokas, 'Çok yakın bir maçtı. Maçın sonucunu önemli kararlar belirledi. Takım olarak ilk yarı defansif anlamda çok kötüydük. İkinci yarıda bunu düzelttik. Kazanmak için şansımız oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Takıma da ikinci yarı pes etmedikleri için teşekkür ediyorum. Milutinov da maça sakat sakat devam etti. Ona da özel olarak teşekkür etmek istiyorum' şeklinde konuştu.