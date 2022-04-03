Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih - Haberler

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Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih

AA - Kemal Çolak - Spor
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Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta erteleme maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta erteleme maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde yaptığı son 6 maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, play-off şansını yitirmişti.

Sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada bulunuyor.

Ligde normal sezondaki son 3 maçı öncesi play-off'u garantileyen Bayern Münih ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71-63 kazanmıştı.

AA / Kemal Çolak - Spor

Türk Hava Yolları, Bayern Münih, Fenerbahçe, Almanya, Spor, Haberler

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