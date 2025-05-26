Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
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THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları nedeniyle 27 Mayıs Salı günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sahilyolu, Bağdat Caddesi ve çevresinde uygulanacak kısıtlamalar için alternatif güzergahlar açıklandı.

THY Euroleague'de Monaco'yu 81-70 devirerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko şampiyonluğunu kutluyor. Sarı-lacivertlilerde yapılacak şampiyonluk kutlaması nedeniyle 27 Mayıs Salı günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

15:00'DAN KUTLAMALAR BİTENE KADAR KAPANACAK YOLLAR

Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Bostancı Meydan arası Sahilyolu (Kadıköy İstikameti), Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar

ALTERNATİF YOLLAR

  1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu),
  2. Şemsettin Günaltay Caddesi,
  3. D-100 Karayolu,
  4. Cemil Topuzlu Caddesi,
  5. Şemsettin Günaltay Caddesi,
  6. Turgut Özal Bulvarı (Güney İstikamet)
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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