Fenerbahçe Beko'nun bayrakları, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsüne asıldı

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1915 Çanakkale ve Osmangazi köprüsüne, Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın "dev" bayrakları asıldı.

1915 Çanakkale ve Osmangazi köprüsüne, Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın "dev" bayrakları asıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun bayrakları, 1915 Çanakkale ile Osmangazi Köprüsünde dalgalandı.

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne şampiyonluklar sonrası asılan takım bayrağı, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsünde ilk kez dalgalanmış oldu.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Spor
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