Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. haftada Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 92-86 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6. galibiyetini kazanarak ligdeki toplam galibiyet sayısını 9'a yükseltti.

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)

Monaco: Okobo 6, Blossomgame 4, Theis 4, Diallo 18, James 20, Hayes 12, Tarpey 4, Strazel 7, Mirotic 11

Fenerbahçe Beko : Melli 9, Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Hall 13, Birch 15, Bacot 3, Metecan Birsen, Baldwin 12, Melih Mahmutoğlu, Boston 2, Colson 10

1. Periyot: 21-14

Devre: 46-38

3. Periyot: 69-60

Beş faulle çıkan: 39.74 Tucker ( Fenerbahçe Beko )

Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 92-86 yendi.

Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde ederken Monaco, 6. kez mağlup oldu.

