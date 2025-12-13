Basketbol: Avrupa Ligi
Basketbol Avrupa Ligi'nde 15. haftada Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu 92-86 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligde üst üste 6. galibiyetini kazanarak ligdeki toplam galibiyet sayısını 9'a yükseltti.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)
Monaco: Okobo 6, Blossomgame 4, Theis 4, Diallo 18, James 20, Hayes 12, Tarpey 4, Strazel 7, Mirotic 11
Fenerbahçe Beko : Melli 9, Tucker 24, Tarık Biberovic 4, Hall 13, Birch 15, Bacot 3, Metecan Birsen, Baldwin 12, Melih Mahmutoğlu, Boston 2, Colson 10
1. Periyot: 21-14
Devre: 46-38
3. Periyot: 69-60
Beş faulle çıkan: 39.74 Tucker ( Fenerbahçe Beko )
