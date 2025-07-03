Fenerbahçe Beko, Mikael Jantunen ile Anlaştı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı forvet Mikael Jantunen'i 2 yıllığına transfer etti. Jantunen, son olarak Paris Basketbol takımında oynamıştı ve önemli başarılar elde etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Finlandiyalı forvet Mikael Jantunen'i transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak Paris Basketbol'da forma giyen Jantunen, Fransa temsilcisi ile 2024 yılında Avrupa Kupası ve Fransa Lig Kupası, 2025'te ise Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 38 maça çıkan oyuncu, 7,5 sayı, 4,8 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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