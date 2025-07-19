Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu'nun Sözleşmesini Uzattı

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kaptanı Melih Mahmutoğlu ile 1 yıllık sözleşme uzattı. Basketbolcu, kulübe 2013-14 sezonundan bu yana hizmet ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Fenerbahçe'de 2013-14 sezonundan bu yana forma giyen 35 yaşındaki basketbolcunun, bu süre zarfında 2 Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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