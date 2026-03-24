EuroLeague 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd takımına 94-89'luk skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, sezonun 10. mağlubiyetini aldı.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)

Maccabi Rapyd: Hoard 9, Clark 16, Walker 8, Sorkin 19, Rayman, Santos 10, Lavi 3, Brissett 14, Dibartolomeo 5, Blatt 10

Fenerbahçe Beko : Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 10, Hall 4, Colson 7, Birch 2, Bacot, Baldwin 9, Boston, de Colo 26, Jantunen 2, Silva 10, Onuralp Bitim 5

1. Periyot: 25-20

Devre: 57-43

3. Periyot: 72-66

Beş faulle oyundan çıkan: 38.25 Birch ( Fenerbahçe Beko )

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 33. haftasında İsrail'in Maccabi Rapyd takımına Sırbistan'da konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 94-89 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 33. maçında 10. mağlubiyetini yaşadı.

