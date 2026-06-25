Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Beko, 26 yaşındaki Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Zagars'a katkıları için teşekkür etti.
Fenerbahçe Beko, 26 yaşındaki Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko, yeni sezonda kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonu öncesinde kadromuza katılan Arturs Zagars ile yollarımız ayrılmıştır. Çubuklu formamızla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Arturs Zagars'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL