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Fenerbahçe Beko Koçu Jasikevicius: Derbiyi Kazanmak İçin Sakin Kalmak Önemli

Fenerbahçe Beko Koçu Jasikevicius: Derbiyi Kazanmak İçin Sakin Kalmak Önemli
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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, derbi maçının önemine ve iki takımın stratejisine dair açıklamalarda bulundu.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde yarın Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbaçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, iyi mücadele eden ve sakin kalan tarafın derbiyi kazanacağını belirtti.

Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takım konakladığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Litvanyalı başantrenör, ligde Galatasaray'la oynadıkları son maça değinerek, "İki takım da yapılan son maçtan dersler çıkarmaya çalışacaktır. Bu tarz maçlarda genelde taktik detaylar ön planda olmuyor. Bu tarz karşılaşmalarda sakin kalan ve sahada iyi mücadele eden fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Final'de yer alan bütün rakiplere saygı duyduğunu ifade eden Jasikevicius, "Mersinspor da harika bir sezon geçiriyor. Büyük taraftara sahip takımların burada olması iyi bir şey. Böyle ateşli bir ortamın saygılı bir şekilde geçmesini istiyoruz." diye konuştu.

Jasikevicius, takımını Dörtlü Final'e motive etmenin zor olmadığını vurgulayarak, "Fenerbahçe olarak biz bu tarz karşılaşmaları oynamak için hazırlanıyoruz. Bu yüzden kurulmuş bir takımız. Sezonun da en önemli bölümlerinden birindeyiz. Bu yüzden takımın ekstra bir motivasyona ihtiyacı yok." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-lacivertliler, yarın saat 20.30'da 11 Nisan Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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