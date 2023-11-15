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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a mağlup oldu

Euroleague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 87-56 mağlup oldu. Kızılyıldız bu mücadelenin ardından galibiyet sayısını 3 yaptı. Sarı-lacivertli ekip ise 3'üncü mağlubiyetini aldı. Mücadelenin en skorer ismi Kızılyıldız'da 18 sayı kaydeden Milos Teodosic oldu.