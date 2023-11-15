Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a mağlup oldu
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Euroleague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 87-56 mağlup oldu. Kızılyıldız bu mücadelenin ardından galibiyet sayısını 3 yaptı. Sarı-lacivertli ekip ise 3'üncü mağlubiyetini aldı. Mücadelenin en skorer ismi Kızılyıldız'da 18 sayı kaydeden Milos Teodosic oldu.
SALON: Stark Arena
HAKEMLER: Mehdi Difallah, Milan Nedovic, Guido Giovanetti
KIZILYILDIZ: Lazarevic 11, Teodosic 18, Davidovac 3, Mitrovic 8, Napier, Tobey 3, Bolomboy 14, Ilic, Nedovic 12, Giedraitis 7, Kuzmic, Dos Santos 11
FENERBAHÇE: Motley 8, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 6, Papagiannis 6, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 7, Dorsey 3, Madar 3, Sestina 6
1'İNCİ PERİYOT: 25-16
DEVRE: 45-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-40
Euroleague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 87-56 mağlup oldu. Kızılyıldız bu mücadelenin ardından galibiyet sayısını 3 yaptı. Sarı-lacivertli ekip ise 3'üncü mağlubiyetini aldı. Mücadelenin en skorer ismi Kızılyıldız'da 18 sayı kaydeden Milos Teodosic oldu.