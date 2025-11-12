Haberler

Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI'yi Ağırlıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Almanya'nın Münih kentinde Hapoel IBI ile karşılaşacak. Takım, ligdeki 6. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesini dün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.

LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.

İsrail takımında tanıdık isimler

Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.

Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.

Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
