Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonu Oldu

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Şampiyonu Oldu
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez kupayı kazanmayı başardı. Şampiyonluk, takımın tarihindeki önemli başarılarından biri olarak kaydedildi.

THY EUROLEAGUE

Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe Beko.

- Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu Abu Dabi'de oynanan maçta 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

FENERBAHÇE BEKO

15.00 THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko, İstanbul'a gelecek.

SÜPER LİG

- Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Bodrum FK, bitime 1 hafta kala küme düşen son takım oldu.

Rizespor deplasmanda Beşiktaş'ı, Adana Demirspor yine deplasmanda Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor deplasmanında berabere kalan Samsunspor 3. sıradaki yerini korudu ve Beşiktaş ile olan puan farkını 2'ye çıkarttı.

20.00 Hatayspor - Fenerbahçe

GALATASARAY

- 25'inci şampiyonluğunu Yenikapı'da düzenlenen görkemli törenle kutlayan Sarı-kırmızılılar, çarşamba gününe kadar izinli.

2'NCİ LİG YÜKSELME PLAY-OFF

- 3'üncü Tur

20.00 Batman Petrolspor (1) - (0) Altınordu

20.00 Elazığspor (1) - (4) Van Spor FK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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