Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonluğunu Kutladı

Fenerbahçe Beko EuroLeague Şampiyonluğunu Kutladı
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek ikinci kez şampiyon olmanın coşkusunu Bağdat Caddesi'nde taraftarlarıyla birlikte kutladı.

TURKISH Airlines EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 mağlup ederek organizasyonda ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko, taraftarıyla Bağdat Caddesi'nde buluştu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun önünden üstü açık otobüsle tura başlayan basketbolcular ve teknik ekip, taraftarının desteği ve konvoy eşliğinde salonun önünden ayrıldı. Bağdat Caddesi'ne ulaşan Fenerbahçe Beko, üstü açık otobüsten taraftarlarını selamlayıp, tezahüratlarına eşlik etti. Burada toplanan taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaşan sarı-lacivertliler, zorlukla Ülker Stadyumu'na ilerledi. Fenerbahçe Bekolu basketbolcular ve teknik ekip Bağdat Caddesi'ni ve Ülker Stadyumu'nun önünü dolduran taraftarların tezahüratları ve desteği eşliğinde kupa coşkusunu yaşadı.

Taraftarlarıyla şampiyonluğun tadını çıkaran sarı-lacivertli ekip, kutlamalar bitimi alandan otobüsle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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