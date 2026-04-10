Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off'u garantiledi
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, EuroLeague'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala ilk 6'yı garantileyerek play-off'lara katılma hakkı elde etti. Takım, Real Madrid'e 74-69 yenilmesine rağmen, diğer sonuçların lehine işlemesiyle hedefini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin 37. haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu.
Üst sıraları ilgilendiren günün diğer maçında Valencia Basket, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u sahasında 102-84 mağlup ederken, Fenerbahçe'nin normal sezonu ilk 6 sırada bitirmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, doğrudan play-off'ta mücadele edecek.
Real Madrid de Fenerbahçe Beko karşısında aldığı bu galibiyetle play-off'a kalmayı başardı.
Organizasyonda daha önce Olympiakos ile Valencia Basket, play-off biletini cebine koymuştu.