Haberler

LDLC ASVEL Villeurbanne - Fenerbahçe Beko: 76-81

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in son haftasında Fransa'nın LDLC ASVEL Villeurbanne takımını deplasmanda 81-76 yenerek normal sezonu başarıyla tamamladı. Horton-Tucker'ın 21 sayısı galibiyetin mimarı oldu.

İSTANBUL, -

SALON: LDLC ARENA

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Milivoje Jovcic, Luka Kardu

LDLC ASVEL VİLLEURBANNE: Angola 16, Lighty 8, Harrison 25, Eboua 8, Vautier 4, Ajinca 8, Seljaas, Heurtel, Massa 5, Jackson 2, Traore

FENERBAHÇE BEKO: Hall 4, Tarık Biberovic 17, Melli 7, Tucker 21, Birch, Boston Jr. 10, Jantunen 6, Silva 5, Colson 3, Baldwin 6, Onuralp Bitim 2

1'İNCİ PERİYOT: 16-24

DEVRE: 42-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-70

EuroLeague'in 38'inci ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa'nın LDLC ASVEL Villeurbanne ekibini deplasmanda 81-76 yenerek normal sezonu galibiyetle noktaladı.

Sarı-lacivertlilerde Horton-Tucker 21, Tarık Biberovic 17, Boston JR da kaydettiği 10 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

EuroLeague'de normal sezon bugün ve yarın oynanacak maçlarla sona erecek ve ilk 6'ya girerek play-off'u garantileyen takımlar belli olacak.

Ligi 7,8,9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar ise kendi aralarında play-out oynayacak ve buradan gelecek iki takım, ligi ilk 2 sırada bitiren takımlarla karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

