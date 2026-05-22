Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final

EuroLeague Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan temsilcisi Olympiakos'a 79-61 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti. Olympiakos, 10. kez finale adını yazdırdı.

Salon: Telekom Center

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Olympiakos: Walkup 2, Dorsey 15, Papanikolaou, Vezenkov 16, Milutinov 6, Ward 10, Donta Hall, Fournier 10, Joseph, Peters 17, McKissic 1, Jones 2

Fenerbahçe Beko: Devon Hall, Horton Tucker 16, Tarık Biberovic 17, Melli 7, Birch 3, Baldwin 10, de Colo 6, Onuralp Bitim, Silva 2, Jantunen, Colson

1. Periyot: 18-12

Devre: 33-24

3. Periyot: 56-41

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, EuroLeague'de finale yükselmeyi başaramadı. Olympiakos ise 3 kez şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de 10. kez adını finale yazdırdı. Yunanistan ekibi, 24 Mayıs Pazar günü finalde Valencia Basket-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaya iki takım da sert savunma yaparak başladı. Dorsey'in dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle oyuna ağırlığını koyan Olympiakos, 7. dakikada 12-0'lık üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk sayısını 7. dakikanın sonlarında Birch ile buldu. Sarı-lacivertli takım, bu bölümden sonra toparlanarak farkı azaltmasına rağmen Olympiakos, ilk periyodu 18-12 önde tamamladı.

Fenerbahçe, ikinci çeyrekte de bir türlü tempo yakalamadı. Skor üretemeyen sarı-lacivertliler karşısında Peters ile etkili olan Yunanistan ekibi, 16. dakikada farkı 17'ye çıkardı: 29-12. Üç sayı çizgisinden peş peşe kaydettiği basketlerle oyuna ortak olmayı başaran Fenerbahçe, Melli'nin bitime 23 saniye kala kaydettiği basketle farkı tek hanelere çekti: 33-24. Olympiakos, soyunma odasına 33-24 üstün gitti.

İkinci yarıya çok iyi başlayan Olympiakos, 11-0'lık seri yakalayarak 24. dakikada farkı 20'ye yükseltti: 44-24. Yunanistan ekibine 10-0'lık seriyle karşılık veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skoru 44-34'e getirdi. Kalan bölümde Vezenkov ile etkili olan Olympiakos, son çeyreğe 56-41 önde girdi.

Dördüncü ve son periyoda 8-0'lık seriyle etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 32. dakikada farkı 7'ye indirdi: 56-49. Fournier ve Peters ile çok kritik 3 sayılık basketler bularak oyun üstünlüğünü eline geçiren ve farkı 18'e kadar çıkaran Olympiakos, karşılaşmayı 79-61 kazandı ve finale yükseldi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
