Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'i 82-79 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetini aldı. Rakip takım zorlu bir mücadele sergilemesine rağmen son çeyrekteki hatalarından geri dönemedi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko : Horton Tucker 10, Hall 10, Tarık Biberovic 7, Melli 12, Birch 3, de Colo 16, Bacot, Baldwin 11, Boston 11, Jantunen 2

Valencia Basket: de Larrea, Montero 14, Taylor 13, Pradilla 13, Sako, Badio 6, Puerto 8, Reuvers 17, Key, Moore 7, Thompson 1, Costello

1. Periyot: 28-20

Devre: 45-34

3. Periyot: 66-58

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya ekibi Valencia Basket'i 82-79 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 21. maçta 14. galibiyetini aldı. Valencia ise 8. yenilgisini yaşadı.

Valencia Basket'in dış atışlardan 5 kez isabet bulduğu, Fenerbahçe Beko'nun ise pota altını etkili kullandığı ilk 6 dakika 18-18 berabere geçildi. Üst üste hatalar yapan İspanya ekibi karşısında 10-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada skoru 28-18'e getirdi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 28-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Valencia Basket etkili başladı. Periyodun başında 10 sayı kaydeden ve Fenerbahçe'nin sadece 2 sayı atmasına izin veren konuk takım, 13. dakikada skorda dengeyi sağladı: 30-30. Kalan bölümde oyun üstünlüğünü yeniden eline geçiren ve farkı 13 sayıya kadar çıkaran sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 45-34 üstün gitti.

Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda kaydettiği 4 basketle oyuna ağırlığını koyan Valencia, 28. dakikada farkı 4'e indirdi: 60-56. Bulduğu kritik sayılarla çabuk toparlanan Fenerbahçe, son 10 dakikaya 66-58 önde girdi.

Dengeli geçen dördüncü ve son çeyrekte Valencia Basket, Montero'un skorer oyunuyla bitime 21 saniye kala farkı 3'e indirdi: 80-77. Kalan sürede hata yapmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-79 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
