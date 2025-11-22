Fenerbahçe Beko Euroleague'de Partizan'ı Mağlup Etti
Fenerbahçe Beko, Euroleague 12. hafta maçında deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan'ı 99-87 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Belgrade Arena
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Emilio Perez (İspanya), Amit Balak (İsrail)
Partizan: Sterling Brown 27, Duane Washington Jr. 11, Nick Calathes, Dylan Osetkowski, Aleksej Pokusevski 2, Isaac Bonga 8, Shake Milton 13, Tyrique Jones 18, Bruno Fernando 8, Mitar Bosnjakovic, Miikka Muurinen
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Fenerbahçe: Devon Hall 9, Tarık Biberovic 14, Talen Horton Tucker 6, Nicolo Melli 11, Khem Birch 6, Mikael Olli Axel Jantunen 19, Wade Baldwin 15, Bonzie Colson 12, Brandon Boston Jr. 4, Armando Bacot 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 11-24
Devre: 39-56
3. Periyot: 68-75 - İSTANBUL