Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final-Four'a Yükseldi

Başantrenör Sarunas Jasikevicius liderliğinde ilk iki maçına İstanbul'da çıkan Fenerbahçe Beko, evindeki maçları 2-0 tamamlayarak Paris'e avantajla giderek deplasmandaki 3'üncü maçı da 98-88 kazanarak durumu 3-0 'a getirdi ve 7'nci kez Final-Four biletini aldı.

Maçın ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fenerbahçe Beko kafilesini, taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, basketbolcular ile başantrenör Sarunas Jasikevicius'a çiçek takdim etti ve tezahüratlarda bulundu. Basketbolcular ise mutluluklarını dile getirdi.