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Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final-Four'a Yükseldi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final-Four'a Yükseldi
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Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisinde Paris Basketball'u 3-0'la geçerek Final-Four'a yükseldi. İstanbul'a dönen takım, taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

EUROLEAGUE play-off serisinde Fransız ekibi Paris Basketball'u 3-0 ile geçerek Final-Four'a yükselen Fenerbahçe Beko, İstanbul'a döndü.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius liderliğinde ilk iki maçına İstanbul'da çıkan Fenerbahçe Beko, evindeki maçları 2-0 tamamlayarak Paris'e avantajla giderek deplasmandaki 3'üncü maçı da 98-88 kazanarak durumu 3-0 'a getirdi ve 7'nci kez Final-Four biletini aldı.

Maçın ardından bugün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fenerbahçe Beko kafilesini, taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, basketbolcular ile başantrenör Sarunas Jasikevicius'a çiçek takdim etti ve tezahüratlarda bulundu. Basketbolcular ise mutluluklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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