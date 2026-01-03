Fenerbahçe Beko: 93-108

SALON: BUESA ARENA

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Borys Ryzhyk, Rain Peerandi

BASKONIA: Simmons 16, Kurucs 11, Radzevicius 5,Diop, Joksimovic, Luwawu-Cabarrot 20, Howard

12, Diakite 6, Omoruyi 12, Spagnolo 11, Forrest, Frisch

FENERBAHÇE BEKO: Melli 17, Tucker 12, Birch 8, Tarık Biberovic 16, Hall 4, Colson 16, Baldwin 24, Bacot, Bastdn Jr. 7, Jantunen 4

1'İNCİ PERİYOT: 28-24

DEVRE: 53-53

3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-85

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 19'uncu hafta maçında Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olduğu maçtan 108-93 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko adına Tucker ve Birch'ün art arda bulduğu 4'er sayıyla başlayan maçta ilk 5 dakika eşitlikle geçildi: 12-12.

Karşılıklı sayılar ve yüksek skorla geçen ilk periyot 28-24 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ilk yarının bitimine 1.43 dakika kala Fenerbahçe Beko geride götürdüğü maçta Colson'un 3 sayılık basketiyle skora dengeyi getirdi: 48-48.

56 saniye kala yeniden sahneye çıkan Colson takımını tekrar öne geçirdi: 51-50.

Devrenin bitimine 32 saniye kala Baldwin'in serbest atışlarıyla skor yeniden 53-53'de eşitlendi ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarının hemen başında maçın etkili ismi Horton-Tucker'ın rakibine yaptığı faul hakemler tarafından sportmenlik dışı olarak değerlendirildi. Bu kararla daha önce de teknik faul alan Tucker kural gereği oyun dışı kaldı. Rakip takımın farkı açmaya çalıştığı dakikalarda Tarık Biberoviç sahneye çıkarak isabetli dış şutlarıyla takımını oyunda tutmayı başardı. Fenerbahçe, çeyreğin bitimine 1.10 dakika kala Birch'ün serbest atışlarıyla farkı bir sayıya indirdi: 81-80.

28 saniye kala bu kez Baldwin ile serbest atışlar bulan sarı-lacivertliler maça yeniden eşitliği getirdi: 82-82. Ev sahibi ekibin isabetsiz 3 sayılık şutunun ardından ribaundu alan Melli'nin topu sürerek orta sahadan attığı şut isabetli olunca temsilcimiz son çeyreğe 3 sayılık avantajla girdi: 82-85

Son çeyreğe bu moralle başlayan Fenerbahçe Beko dış şutlarda yüksek isabet oranı yakaladığı maçın son 5 dakikasına Colson'un üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkararak girdi. Son dakikalarda farkı korumayı başaran Fenerbahçe maçtan 108-93 galip ayrıldı.