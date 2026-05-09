EuroLeague'de Dörtlü Final'in müdavimi: Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. sırada tamamladıktan sonra play-off'ta Zalgiris'i 3-1 yenerek üst üste üçüncü kez Dörtlü Final'e adını yazdırdı. 22-24 Mayıs'ta Atina'da gerçekleşecek organizasyonda son şampiyon unvanını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 8. kez Dörtlü Final heyecanı yaşayacak.

Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off serisinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 3-1 üstünlük kurdu ve adını üst üste üçüncü defa son 4 takım arasına yazdırdı.

EuroLeague'de 2017 ve 2025'te kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda son şampiyon ünvanını korumaya çalışacak.

Son 11 sezonda 8. kez Dörtlü Final'e yükseldi

Sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 2014-2015 sezonundan bu yana adını 8. kez son 4 takım arasına yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ardından 2025-2026'da da Dörtlü Final biletini aldı.

Jasikevicius'un yedinci Dörtlü Final'i olacak

Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de başantrenör olarak 6'sı üst üste olmak üzere 7. kez Dörtlü Final sahnesine çıkacak.

Fenerbahçe Beko'nun Litvanyalı çalıştırıcısı, Avrupa Ligi'nde ilk Dörtlü Final heyecanını 2018'de ülkesinin Zalgiris takımıyla yaşadı.

2021, 2022 ve 2023'te Barcelona'yı son 4 takım arasına taşıyan Jasikevicius, son 3 sezonda ise sarı-lacivertlilerin başında aynı başarıyı yakaladı.

Sarunas Jasikevicius, bu süreçte tek şampiyonluğunu geçen sezon Fenerbahçe ile elde etti.

Dörtlü Final'de rakip Olympiakos

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, normal sezonu zirvede bitiren Yunanistan ekibiyle final bileti alabilmek için mücadele edecek.

İki takım, Dörtlü Final'de üçüncü kez rakip olacak. Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda İstanbul'da oynanan finalde Olympiakos'u 80-64 yenerek EuroLeague'deki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Yunanistan temsilcisi ise 2023-2024'te üçüncülük maçında sarı-lacivertlileri 87-84 mağlup etti.

Normal sezonu lider bitiren Olympiakos'un organizasyonda 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Doğan
