Fenerbahçe Beko, Errick McCollum ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Beko, Errick McCollum ile Yollarını Ayırdı
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Fenerbahçe Beko, Ocak ayında kadrosuna katılan oyuncu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını açıkladı. McCollum, takımın oyun kurucu pozisyonunda önemli katkılarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE Beko kadrosuna Ocak ayında katılarak takımın oyun kurucu pozisyonundaki sıkıntılarının çözümünde büyük katkı sağlayan ABD'li oyuncu Errick McCollum ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü bugün yaptığı açıklamada, takıma katılmasıyla birlikte Süper Lig, Türkiye Kupası ve Eurolegaue'deki şampiyonluklarda büyük katkısı bulunan ve kısa sürede taraftarın büyük güven ve sevgisini kazanan oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının Ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır.

Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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