Euroleague: Dubai Basketbol: 92 Fenerbahçe: 81

Fenerbahçe Beko, Euroleague 21. hafta maçında deplasmanda Dubai Basketbol takımına 92-81 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

Salon: Coca-Cola Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Dubai Basketbol: McKinley Wright 22, Dwayne Bacon 15, Filip Petrusev 2, Awudu Abass 2, Mfiondu Kabengele 14, Justin Anderson 11, Kenan Kamenjas 20, Davis Bertans 3, Klemen Prepelic, Aleksa Avramovic 1, Sertaç Şanlı 2

Başantrenör: Jurica Golemac

Fenerbahçe : Baldwin 21, Nicolo MelliHorton-Tucker 15, Jantunen 13, Hall 9, Biberovic 8, Birch 7, Melih 3, Colson 2, Boston Jr. 2, Silva 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 24-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 73-62 - İSTANBUL

