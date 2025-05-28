Fenerbahçe Beko'dan THY Euroleague Şampiyonluğu

Fenerbahçe Beko'dan THY Euroleague Şampiyonluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Errick McCollum, THY Euroleague şampiyonluğunun ardından önemli açıklamalarda bulundu. McCollum, takımın performansını ve teknik heyetin katkısını vurguladı.

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Errick McCollum, THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi. McCollum, "Teknik heyetimize teşekkür etmek lazım. Çünkü bizi maçlara en iyi şekilde hazırladılar. Aynı zamanda takım arkadaşlarım, bizler en kararlı şekilde hazırlanmaya çalıştık. Performansımızı da ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four'da şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda Errick McCollum, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili duygularını aktaran McCollum, kişisel performansını da değerlendirdi. Başarılı basketbolcu, "Saha dışında iyi bir organizasyondu. Euroleague tarafının saha içi ve saha dışında iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Teknik heyetimize teşekkür etmek lazım. Çünkü bizi maçlara en iyi şekilde hazırladılar. Aynı zamanda takım arkadaşlarım, bizler en kararlı şekilde hazırlanmaya çalıştık. Bu şekilde sahaya çıktık. Performansımızı da ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Sonuç da bunu gösteriyor. Taraftarlarımız, sezon boyu bizi çok iyi desteklemişlerdi orada da bizim yanımızdalardı" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray maçı potansiyelimizi gösteren anlardı"

Takıma sonradan katılan isimlerden olan 37 yaşındaki oyuncu, çabuk uyum sağlaması ve şampiyon olacaklarını hangi maçta hissettiğiyle ilgili soruya, "Sanırım Wade'in sakatlığı sonrası Tofaş karşılaşması vardı. Ondan bahsedebilirim. Türkiye Kupası'nda da harika iş çıkardık. Orada tabii kurallar farklıydı, 7 yabancıyla oynamamız gerekiyordu. Belki takımın tüm potansiyelini göremiyorsunuz ama harika bir performans sergilemiştik. Final Four öncesi oynadığımız Galatasaray maçında da iyi performansımız vardı. Bunlar bence bizim potansiyelimizi gösteren anlardı" yanıtını verdi.

Röportaj esnasında Nigel Hayes-Davis de İngilizce ve Türkçe olarak Karşıyaka'ya, McCollum için teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Yunanistan'da içme suyunda uranyum çıktı, 3 bölgede OHAL ilan edildi

İçme suyundan uranyum çıktı, OHAL ilan edildi
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.