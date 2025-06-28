Fenerbahçe Beko'dan Errick McCollum'a Teşekkür
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Errick McCollum'un takımdan ayrıldığını duyurdu ve ona katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Errick McCollum'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko kadrosuna 2025 yılının Ocak ayında katılan ve kısa süre içerisinde yaptığı katkılarla bu sezon elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Errick McCollum ile yollarımız ayrılmıştır. Errick McCollum'a takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor