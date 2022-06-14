Fenerbahçe Beko'da şampiyonluk coşkusu

Jan Vesely : Kazanmak istediğimiz bir başarıydı

Marko Guduric: Daha fazla hak eden taraf bizdik

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - ING Basketbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da oyuncular Jan Vesely, Marko Guduric, Nando de Colo, Metecan Birsen, Şehmus Hazer ve Tarık Biberovic, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundular.

Tarık Biberovic ise uzun zamandır bu kupayı alamadıklarını dile getirerek, "4 sene oldu. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu pozisyona gelebilmek için çok çalıştık. Sezon boyunca çok çalıştık, şimdi çok mutluyuz" yorumunu yaptı.