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Fenerbahçe Beko'da Kanadalı basketbolcu Khem Birch ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonundan bu yana forma giyen Kanadalı pivot Khem Birch ile sözleşme yenilemedi. Kulüp, 33 yaşındaki oyuncuya katkıları için teşekkür ederek kariyerinde başarı diledi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Kanadalı oyuncu Khem Birch ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonundan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki pivota katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

Khem Birch, Fenerbahçe Beko'da birer kez Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer defa da Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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