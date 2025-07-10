Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza

EuroLeague'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'dan dikkat çeken bir iç transfer hamlesi geldi.

TARIK İLE 3 YILLIK İMZA

Sarı-lacivertliler, milli basketbolcu Tarık Biberovic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2018 yılında katılan ve ekibimizin en önemli parçalarından biri haline gelen Tarık Biberovic ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.