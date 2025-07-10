Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza

Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

EuroLeague'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'dan dikkat çeken bir iç transfer hamlesi geldi.

TARIK İLE 3 YILLIK İMZA

Sarı-lacivertliler, milli basketbolcu Tarık Biberovic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı açıklandı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Fenerbahçe Ailesi'ne 2018 yılında katılan ve ekibimizin en önemli parçalarından biri haline gelen Tarık Biberovic ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Saral'dan Bakan Ersoy'a sert eleştiri: Hiç mi vicdanınız sızlamadı?

Bakanlığın düzenlediği etkinlik Erdoğan'ın başdanışmanını kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.