Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Onuralp Bitim, ilk maçında kupa kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onuralp Bitim, "Çok mutluyum. Hislerimi tarif etmek benim için zor. Çocukluk aşkımla ilk maçımda ilk kupama ulaştım. Avrupa'nın en iyi takımının bir parçası olduğum için, bu güzel taraftarın önünde zaferle başladığımız için çok mutluyum. Boynumdaki madalya, Fenerbahçe Müzesi'ndeki birçok madalyadan biri olacak ama benim için çok anlamlı olacak. Umarım bu sezon ve önümüzdeki zamanlarda kazanacağımız kupaların ve madalyaların ilki olur bu." diye konuştu.

Avrupa'nın en iyi takımına geldiğini söyleyen sarı-lacivertli oyuncu, "Avrupa'nın en büyük kulübüne, en iyi koçuna ve en iyi takımına geldim. Şu anda beklentiler çok yüksek ama bu beklentileri karşılayabilecek bir takımımız var. Her zaman yaptığımız işi yaparak kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile ilgili de konuşan Onuralp, şunları kaydetti:

"Kendisi oyunculardan ne istediğini belli eden, Avrupa'nın tartışmasız en iyi koçu. Bugünkü maçta da o ve takım arkadaşlarım bana güvenip destek oldukları için gerçekten minnettarım. Güzel, zor, bazen kötü ve üzücü ama zaferlerle biten maceralarımız olacaktır. Fenerbahçe taraftarına gönülden teşekkür ediyorum. Ben de Fenerbahçe taraftarıyım. Onları çok seviyorum. İlk maçtaki ilk kupamız hayırlı olsun, Fenerbahçe var olsun."