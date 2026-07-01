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Fenerbahçe Beko'da Bonzie Colson ve Metecan Birsen ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Bonzie Colson ve Metecan Birsen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür etti.

FENERBAHÇE Beko, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Bonzie Colson ve Metecan Birsen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 2024-25 sezonu öncesinde kadroya katılan Bonzie Colson'un iki sezon boyunca takımın elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olduğunu belirtti. Açıklamada, Colson'un Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadığı hatırlatılarak, "Bonzie Colson'a tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko, altyapısından yetişen Metecan Birsen ile de yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, 2011-2014 ve 2021-2026 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Metecan Birsen'in takımın kazandığı başarılarda önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Metecan Birsen, Fenerbahçe kariyerinde 1 EuroLeague, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşarken, sarı-lacivertli kulüp oyuncuya emekleri için teşekkür ederek kariyerinin devamında başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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