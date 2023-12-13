Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdığını duyurdu. Son 4 maçta aldığı mağlubiyetlerle dikkat çeken Fenerbahçe, Itoudis'e teşekkür ederek başarılar diledi.

Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE BEKO SON 4 MAÇTA MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'deki oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes'e mağlup olurken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona maçlarında kaybeden taraf oldu. Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 11 maçta 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de ise 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı.