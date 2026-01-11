Haberler

Bahçeşehir Koleji: 89-58 / Fotoğraf eklendi

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 89-58'lik skorla mağlup ederek ligdeki 13'üncü galibiyetini aldı ve liderliğe yükseldi. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 30 sayı farkla önde kapattı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

FENERBAHÇE BEKO: Silva 17, de Colo 13, Melli 7, Tucker 4, Birch, Tarık Biberovic 13, Hall 7, Metecan Birsen 11, Melih Mahmutoğlu 8, Emre Ekşioğlu, Boston 4, Jantunen 5, Faruk Biberovic

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 4, Mitchell 8, Cavanaugh 11, Williams 7, İsmet Akpınar 5, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Homesley, Hale 8, Göktüğ Baş 5

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

DEVRE: 54-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-43

Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk eden Fenerbahçe Beko maçtan 89-58 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 23-16 önde kapatan Fenerbahçe Beko, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu ilk yarından da 30 sayı farkla önde ayrıldı: 54-24.

3'üncü periyotta da farkı koruyan ve bu çeyreği 70-43 önde bitiren sarı-lacivertliler maçtan 89-58 galip ayrılarak ligdeki 13'üncü galibiyetini aldı.

Eski oyuncusu Nando de Colo'yu yeniden transfer eden ve bu maçta görev veren Fenerbahçe Beko bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında liderliğe yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
