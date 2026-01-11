Haberler

Basketbol Süper Lig: Fenerbahçe: 89 Bahçeşehir Koleji: 58

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçta sarı-lacivertlilerin etkili performansı dikkat çekti.

Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip liderliğe yükseldi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Fenerbahçe: Silva 17, de Colo 13, Melli 7, Tucker 4, Birch, Tarık Biberovic 13, Hall 7, Metecan Birsen 11, Melih Mahmutoğlu 8, Boston 4, Jantunen 5, Faruk Biberovic, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 8, Flynn 4, Cavanaugh 11, Williams 7, İsmet Akpınar 5, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Homesley, Hale 8, Göktüğ Baş 5

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 23-16

Devre: 54-24

3. Periyot: 70-43 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
