Basketbol Süper Lig: Fenerbahçe: 89 Bahçeşehir Koleji: 58
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Maçta sarı-lacivertlilerin etkili performansı dikkat çekti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel
Fenerbahçe: Silva 17, de Colo 13, Melli 7, Tucker 4, Birch, Tarık Biberovic 13, Hall 7, Metecan Birsen 11, Melih Mahmutoğlu 8, Boston 4, Jantunen 5, Faruk Biberovic, Emre Ekşioğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 8, Flynn 4, Cavanaugh 11, Williams 7, İsmet Akpınar 5, Furkan Haltalı 7, Ford 3, Homesley, Hale 8, Göktüğ Baş 5
Başantrenör: Marko Barac
1. Periyot: 23-16
Devre: 54-24
3. Periyot: 70-43 - İSTANBUL