Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en önemli skorerlerinden Tyler Dorsey'i renklerine bağladı

Avrupa'nın en önemli skorerlerinden biri olarak gösterilen Tyler Dorsey, Fenerbahçe Beko ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yunanistan Milli Takımı için ter döken Birleşik Amerikalı oyuncu, sarı-lacivertlilerden aylık 160 bin dolar maaş alacağı belirtildi.

Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en önemli skorerlerinden olan Tyler Dorsey ile 2024-2025 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

ITOUDIS'İN ÇAĞRISINA OLUMLU YANIT VERDİ

Yunanistan Milli Takımı için ter döken Birleşik Amerikalı yıldız Tyler Dorsey, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis'in çağrısına olumlu yanıt verdi ve sarı-lacivertlilerle 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

CİDDİ TALİPLERİ VARDI

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'nın en önemli skorerlerinden biri olarak gösterilen Tyler Dorsey ile Fenerbahçe Beko'nun haricinde Olympiakos ve Monaco'nun da ciddi ilgisi vardı.