Fenerbahçe Beko, Asvel'i 92-82 Geçerek Zirve Takibini Sürdürüyor
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 29. hafta maçında Fransız ekibi Asvel'i 92-82 mağlup etti. Bu galibiyetle Fenerbahçe, 20. zaferini elde ederek liderlik mücadelesini sürdürüyor.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 29. hafta maçında Fransız ekibi Asvel'i 92-82 mağlup ederek 20. galibiyetine imza attı ve zirve takibini sürdürdü.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Uros Obrknezevic
Fenerbahçe : McCollum 10, Baldwin IV 15, Melli 9, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 8, Tarık Biberovic 6, Hall 8, Guduric 9, Bango 8, Colson 10, Birch
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
LDLC Asvel: Harrison 3, Lee 7, Lauvergne 20, Ajinca 3, Jackson, de Colo 13, Sako 10, Roberson 11, Lighty 5, Black 2, Bentil 8
Başantrenör: Pierric Poupet
1. Periyot: 30-23 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 49-44 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 70-60 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL