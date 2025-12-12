Euroleague: AS Monaco: 86 Fenerbahçe: 92
Fenerbahçe Beko, Euroleague 15. hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi AS Monaco'yu 92-86 mağlup etti.
Salon: Salle Gaston Medecin
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)
AS Monaco: Alpha Diallo 18, Mike James 20, Elie Okobo 6, Daniel Theis 4, Jaron Blossomgame 4, Matthew Strazel 7, Nikola Mirotic 11, Kevarrius Hayes 12, Terry Tarpey 4
Başantrenör: Vassilis Spanoulis
Fenerbahçe : Devon Hall 13, Nicolo Melli 9, Talen Horton Tucker 24, Khem Birch 15, Tarık Biberovic 4, Wade Baldwin 12, Bonzie Colson 10, Armando Bacot 3, Brandon Boston Jr. 2, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Saras Jasikevicius
1. Periyot: 21-14
Devre: 46-38
3. Periyot: 69-60 - İSTANBUL