Haberler

Euroleague: Fenerbahçe: 88 AS Monaco: 70

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 30. haftasında sahasında AS Monaco'yu 88-70 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Tucker ve Colson bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 30. haftasında sahasında Fransız ekibi AS Monaco'yu 88-70 mağlup ederek 22. galibiyetine elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, de Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey

Başantrenör: Vasilis Spanoulis

1. Periyot: 20-15

Devre: 44-36

3. Periyot: 66-52

Beş faul alan: Theis (Monaco) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

