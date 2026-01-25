Fenerbahçe Beko deplasmanda galip
İZMİR,
SALON: ENKA
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç
ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,
FENERBAHÇE BEKO: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, de Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi. Ev sahibi Aliağa Petkimspor maçın ilk çeyreğini 12-11 galip tamamlarken, ikinci periyot başa baş geçti ve iki takım devre arasına 30-30 berabere girdi. Fenerbahçe üçüncü çeyrekte rakibine 51-49'luk üstünlük sağlarken, maçı 78-70 kazandı.