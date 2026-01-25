Haberler

Fenerbahçe Beko deplasmanda galip

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 78-70 mağlup etti. Maç ilk periyotta Aliağa'nın 12-11 önde tamamlamasıyla başladı, devre ise 30-30 berabere sona erdi.

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,

FENERBAHÇE BEKO: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, de Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,

1'İNCİ ?PERİYOT: 12-11

DEVRE: 30-30

3'ÜNCÜ? ?PERİYOT: 49-51

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi. Ev sahibi Aliağa Petkimspor maçın ilk çeyreğini 12-11 galip tamamlarken, ikinci periyot başa baş geçti ve iki takım devre arasına 30-30 berabere girdi. Fenerbahçe üçüncü çeyrekte rakibine 51-49'luk üstünlük sağlarken, maçı 78-70 kazandı.

