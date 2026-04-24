Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'i 82-78 Mağlup Etti

SALON: Muradiye Kapalı Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç

MANİSA BASKET: Smith 9, Mintz 6, Buğra, Johnson 13, Pereira 12, Stevenson 15, Yağız, Batu, Yiğit 7, Starks 12, Altan, Martin 4

FENERBAHÇE BEKO: Melli 14, Melih 3, Biberovic 13, Hall 18, Birch 11, Mert, Tucker 10, Colo 4, Onuralp, Jantunen 2, Yiğit, Colson 7

1'İNCİ PERİYOT: 21-26

DEVRE: 39-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-67

5 FAUL: Johnson (39.52) (Glint Manisa Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Fenerbahçe Beko'ya 82-78'lik skorla mağlup oldu. Maçın en skoreri 18 sayıyla Fenerbahçe Beko'da Hall oldu. Glint Manisa Basket tarafından 'Minik Kalpler İçin Sahaya' sloganıyla taraftarlardan istenilen pelüş oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklar için sahaya atıldı.

