Fenerbahçe Beko, Manisa Basket'i 82-78 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 82-78 yenerek galibiyete uzandı. Maçta en skorer oyuncu 18 sayıyla Fenerbahçe'den Hall olurken, karşılaşma öncesinde 'Minik Kalpler İçin Sahaya' sloganıyla toplanan pelüş oyuncaklar ihtiyaç sahibi çocuklar için sahaya atıldı.

SALON: Muradiye Kapalı Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç

MANİSA BASKET: Smith 9, Mintz 6, Buğra, Johnson 13, Pereira 12, Stevenson 15, Yağız, Batu, Yiğit 7, Starks 12, Altan, Martin 4

FENERBAHÇE BEKO: Melli 14, Melih 3, Biberovic 13, Hall 18, Birch 11, Mert, Tucker 10, Colo 4, Onuralp, Jantunen 2, Yiğit, Colson 7

1'İNCİ PERİYOT: 21-26

DEVRE: 39-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-67

5 FAUL: Johnson (39.52) (Glint Manisa Basket)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Yüsra'nın ölümünde 15 doktora kötü haber! Aralarında profesör de var
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!