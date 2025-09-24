Fenerbahçe Beko, 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı Geçerek 8. Kez Şampiyon Oldu

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler, son 4 finalde kaybettiği kupada bu kez mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalisti Beşiktaş, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan derbide Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdü. İlk yarıyı 43-34'lük skorla önde tamamlayan sarı-lacivertliler, müsabakadan da 85-83 galip ayrıldı.

Kupada 19. kez mücadele eden Fenerbahçe, 8. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilk kez 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı mağlup ederek kazanan sarı-lacivertli ekip, son kupasını ise 2017 yılında Banvit'i yenerek elde etti. Koronavirüs salgını ve 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle organizasyon 3 sezon düzenlenmezken, son 4 finalde Fenerbahçe ile A. Efes takımları karşılaştı. Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Jasikevicius'un öğrencileri, 2024-2025 sezonu Basketbol Süper Ligi final serisi ve Türkiye Kupası'nda üstünlük sağladığı ezeli rakibine karşı bir final daha kazandı. 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda parkeden 85-83'lik skorla galip gelen Fenerbahçe, bu sonuçla 8 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı. - İSTANBUL