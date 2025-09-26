Haberler

Fenerbahçe Başkanı Saran, Futbol A Takımı ile Buluştu

Fenerbahçe Başkanı Saran, Futbol A Takımı ile Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, futbolcularla bir araya gelerek takımın gidişatını ve gelecekteki maçları değerlendirdi.

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A Takımı ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Saran ile Ertan Torunoğulları Sarı-lacivertli futbolcularla uzun süre görüştü.

Süper Lig'in 7'inci haftasında Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla sürerken Başkan Sadettin Saran ve Yönetici Ertan Torunoğulları tesisleri ziyaret etti.

Burada futbolcularla bir araya gelen Başkan Saran ve Torunoğulları bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda oyuncular da dinlenirken takımın gidişatı ve sıradaki maçlar da değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Defalarca dayak yedi

Aleyna Çakır davasında mahkeme salonunu buz kestiren sözler
Değişimi gözlerden kaçmadı: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte İmamoğlu'nun son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.