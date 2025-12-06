Sadettin Saran'dan Galatasaray maçındaki hakem kararlarına ilişkin açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray-Samsun spor müsabakasındaki hakem kararlarına ilişkin, "Sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin gelince gereğini yapacağına, doğruyu yapacağına inanıyoruz." dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki RAMS Başakşehir müsabakası öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim zamanında 'Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım oluşturacağız.' dedik ve bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar camiamızı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere biz gelmemek için elimizden geleni yapacağız ve yapıyoruz da. Bu durum Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü, ben de sayın başkanla iletişim halindeydim. Kendisinin gelince gereğini yapacağına, doğruyu yapacağına inanıyoruz."